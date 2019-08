Jopa Trump väläyttelee aselakien kiristystä, mutta esteenä on vaikutusvaltainen taho: Mikä on Yhdysvaltain kansallinen kivääriyhdistys NRA?

Ulkomaat

Jopa Trump väläyttelee aselakien kiristystä, mutta esteenä on vaikutusvaltainen taho: Mikä on Yhdysvaltain kan

Kaava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NRA

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NRA

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestön