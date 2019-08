Ulkomaat

Sadat osoittivat mieltään Hongkongin lentokentällä: ”Olette saapuneet rikkinäiseen kaupunkiin”

Sadat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitteissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AFP:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Hongkongin

Hongkong