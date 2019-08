Pyhiinvaeltajat täyttävät taas Mekan, Saudi-Arabia kehottaa matkaajia jättämään poliittiset kiistakysymykset kotiin

Ulkomaat

Pyhiinvaeltajat täyttävät taas Mekan, Saudi-Arabia kehottaa matkaajia jättämään poliittiset kiistakysymykset k

Miljoonat

Hadž

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mekassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabia