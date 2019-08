Ulkomaat

Voimakas taifuuni lähestyy Kiinan rannikkoa – liikkuu suoraan kohti suurkaupunki Shanghaita

ovat julistaneet hätätilan Kiinan itärannikolle lähestyvän taifuuni Lekiman vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters.Lekiman odotetaan saapuvan Zhejiangin maakunnan rannikolle varhain lauantaina paikallista aikaa, perjantaina illalla Suomen aikaa. Se tuo mukanaan myrskytuulia ja voimakkaita sadekuuroja.Ennusteen mukaan Lekima jatkaa matkaansa rannikkoa luoteeseen kohti Shanghain suurkaupunkia.Kiinan uutistoimiston Xinhuan mukaan Lekiman tuulennopeus oli perjantaina aamupäivällä korkeimmillaan 209 kilometriä tunnissa. Saffirin–Simpsonin hurrikaaniasteikolla Lekima on voimakkuudeltaan 3.Lekima ohitti Taiwanin pohjoiskärjen. Myrsky kaatoi puita ja vei sähköt noin 73 000 talosta. Yhdeksän ihmistä loukkaantui.Satoja lentoja peruttiin rankkasateiden vuoksi ja junaliikenne pysähtyi, mutta liikenteen odotettiin palaavan normaaliksi iltaan mennessä.viranomaiset varautuivat tulevaan myrskyyn pysäyttämällä junaliikenteen ja antamalla sade- ja tulvavaroituksia Lekiman reitille osuvissa maakunnissa. Myös joitakin lauantain lentoja Shanghaista on peruttu varuiksi.Kaikki laivat on kutsuttu takaisin satamiin.Taifuunit ovat melko tavallisia Kiinassa kuumien kesäkuukausien aikana, mutta Kiinan ilmatieteen laitoksen mukaan taifuuneja on ollut tällä kaudella harvakseltaan.