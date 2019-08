Ulkomaat

Amerikkalais­lehti: El Pason joukko­ampumisesta epäilty myönsi tekonsa ja kertoi tähdänneensä meksikolaisiin

El Pason

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäilty

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006199313.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NRA