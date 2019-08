Taifuuni rantautui Kiinan itärannikolle, yli miljoona ihmistä evakuoitu

Ulkomaat

Lekima on rantautunut Kiinan itärannikolle. Uutistoimisto Xinhuan mukaan taifuunin rankkasateiden ja myrskytuulten alta on evakuoitu kodeistaan jo yli miljoona ihmistä.Xinhuan mukaan Wenlingin kaupungissa on mitattu 187 kilometriä tunnissa eli 52 metriä sekunnissa puhaltaneita myrskytuulia. Tuulet ovat kaataneet alueella jo tuhansia puita ja aiheuttaneet sähkökatkoja.Lekiman tuulennopeus oli Xinhuan tietojen mukaan korkeimmillaan perjantaina aamupäivällä, jolloin tuuli puhalsi 58 metriä sekunnissa. Saffirin–Simpsonin hurrikaaniasteikolla Lekima on voimakkuudeltaan 3.murjoi aiemmin Taiwania, jossa myrsky kaatoi puita ja vei sähköt noin 73 000 talosta. Yhdeksän ihmistä loukkaantui, yli 500 lentoa peruttiin ja junaliikenne pysähtyi.Taifuunin odotetaan matkaavan pohjoiseen kohti Shanghaita.Viranomaiset ovat varoittaneet tulvista ja maanvyörymistä. Viranomaiset varautuivat tulevaan myrskyyn pysäyttämällä junaliikenteen ja antamalla sade- ja tulvavaroituksia Lekiman reitille osuvissa maakunnissa.Kaikki laivat on kutsuttu takaisin satamiin. Myös joitakin lauantain lentoja Shanghaista on varulta peruttu.