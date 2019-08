Ulkomaat

Ainakin yksi ihminen haavoittui ampumisessa moskeijassa Oslon lähistöllä

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/oslopolitiops/status/1160206961616609280

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy