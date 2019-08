Ulkomaat

Autopommi tappoi kolme YK:n työntekijää Libyassa

Libyan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haftarin