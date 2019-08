Ulkomaat

Israelin poliisi otti yhteen palestiinalaisten kanssa Temppeli­vuorella Jerusalemissa

poliisi otti yhteen Jerusalemin kaupunkiin Temppelivuorelle tulleiden palestiinalaisten kanssa sunnuntaina, kertovat uutistoimistot.Yhteenotto johtui päällekkäin ajoittuvista juutalaisten ja muslimien juhlista. Hillitäkseen juutalaisten ja muslimien välisiä jännitteitä poliisi kielsi juutalaisten pääsyn alueelle sunnuntaina.Poliisi ilmoitti lausunnossaan lähettäneensä joukot alueelle ennakoidakseen häiriöitä.Yhteenotot poliisin kanssa syttyivät tämän jälkeen.Poliisi ampui tainnutuskranaatteja väkijoukkoa kohti, kun palestiinalaisten protestit voimistuivat Temppelivuorella al-Aqsan moskeijan läheisyydessä.Punainen Puolikuu raportoi AFP:n mukaan loukkaantumisia, mutta ei kertonut loukkaantuneiden tarkkaa määrää.Palestiinalaisen avustustyöntekijän mukaan ainakin 14 palestiinalaista kuljetettiin sairaalaan hoidettavaksi, kertoo Reuters.Reutersin mukaan israelilainen radiokanava kertoi neljän poliisin loukkaantuneen.muslimit ympäri maailman aloittivat monipäiväisen Eid al-Adha -juhlan, ja tuhannet palestiinalaiset kokoontuivat rukoilemaan al-Aqsan moskeijalle.Tänä vuonna juhla ajoittuu samaan aikaan juutalaisten Tisha B'av -juhlan kanssa, jonka aikana Temppelivuoren alueelle saapuu yleensä tavallista enemmän juutalaisia.alue, jossa sijaitsevat al-Aqsan moskeija ja Kalliomoskeija, on yksi Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin keskeisimmistä alueista.Alue on juutalaisten pyhin alue ja muslimien kolmanneksi pyhin alue.Israel valloitti itäisessä Jerusalemissa sijaitsevan Temppelivuoren vuonna 1967.Juutalaisten on sallittua käydä alueella, mutta ei rukoilla siellä, jotta jännitteiden kasvamiselta voidaan välttyä.