Ulkomaat

Norjan moskeija-ampumisesta epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen

Parikymppinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hieman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

norjalaismies on virallisesti nimetty epäillyksi lauantaisesta moskeija-ampumisesta ja 17-vuotiaan siskopuolensa tappamisesta. Asiasta kertoo Norjan poliisi.Poliisin julkaiseman lausunnon mukaan miestä epäillään murhasta ja terroriteosta. Norjassa virallinen nimittäminen epäillyksi edeltää syytteen nostamista.Epäilty itse kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.Iltapäivällä järjestetään vangitsemisoikeudenkäynti, jossa poliisi aikoo tiettävästi pyytää oikeutta määräämään epäillyn eristettäväksi neljäksi viikoksi.epäillään hyökänneen aseistautuneena al-Noor-nimiseen moskeijaan Bärumissa. Iskussa loukkaantui yksi ihminen, joka otti epäillyltä aseet pois. Iskun aikaan moskeijassa oli paikalla kolme ihmistä.Poliisi on kertonut, että moskeijassa ammuttiin useita kertoja ja paikalta löytyi kaksi asetta. Poliisi ei ole paljastanut aseen tyyppiä.Lisäksi miehen epäillään tappaneen siskopuolensa, joka löytyi kuolleena lauantaina. Norjalaisen VG-lehden mukaan poliisin valmiusjoukot ja pommiryhmä olivat rynnineet epäillyn asuntoon moskeijaiskun jälkeen, ja ruumis löytyi rynnäkön yhteydessä. Paikallismedia on kertonut, että siskopuoli oli kiinalaistaustainen ja epäillyn isän kumppanin adoptoima.Norjalaisen Dagbladetin selvityksen mukaan epäilty omisti kiinteistöjä miljoonien Norjan kruunujen arvosta, ja lisäksi tällä oli miljoonien kruunujen omaisuus. Miljoona Norjan kruunua on noin 100 000 euroa.ennen moskeijaiskua epäillyn nimellä esiintynyt henkilö oli julkaissut nettifoorumilla viestin, jossa hän kannusti ihmisiä siirtämään ”rotusodan” verkosta oikeaan elämään (”irl”). Foorumi on vahvistanut Twitterissä, että ampujana esiintynyt henkilö on julkaissut materiaalia sen alustalla.Julkaisussa kirjoittaja muun muassa viittasi Uuden-Seelannin moskeija-ampumiseen ja siitä epäiltyyn mieheen. Kahteen moskeijaan tehdyissä hyökkäyksissä kuoli 51 ihmistä.Kirjoitus päättyi sanoihin ”Valhalla odottaa”, mikä viittaa muinaisnorjalaisessa mytologiassa taistelussa kuolleiden kuoleman jälkeiseen elämään.Norjan poliisi on kertonut olleensa yhteydessä epäiltyyn aiemmin, sillä tämän netissä julkaisema materiaali oli herättänyt epäilyksiä. Norjalaismedioiden haastattelemat naapurit ja tuttavat ovat sanoneet epäillyn käytöksen muuttuneen kuluneen vuoden aikana. Norjan yleisradion NRK:n mukaan epäillystä tuli hyvin uskonnollinen ja hän omaksui äärioikeistolaisia kantoja.