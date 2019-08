Ulkomaat

Kommentti: Tapaus Jeffrey Epstein on sala­liitto­teoreetikoiden kulta­kaivos, ja se kertoo huolestuttavaa tari

Kuvittele

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus Epstein on ollut salaliittoteoreetikoille kultakaivos jo vuosien ajan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

#ClintonBodyCountin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Disinformaation tietoinen kylväminen on levinnyt maailman edistyneimpiin maihin.

Epsteinin

Nyt