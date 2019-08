Ulkomaat

Afganistanissa epäillään kehitysyhteistyö­varojen väärinkäyttöä, myös Suomi tukenut hanketta

jälleenrakennusrahastosta rahoitetussa opetussektorin hankkeessa epäillään kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä, kertoo ulkoministeriö. Myös Suomi on tukenut hanketta vuosina 2014–2017 noin 2,5 miljoonalla eurolla vuosittain.Epäilty väärinkäyttö tuli esille Maailmanpankin toteuttamassa tarkastuksessa. Alustavien tulosten mukaan vuosina 2008–2017 toteutetussa hankkeessa on havaittu puutteellista dokumentointia ja epäselvyyksiä hankinnoissa.Afganistanin viranomaisia on pyydetty täydentämään dokumentointia. Suomen tukea ei ole kuitenkaan ohjautunut hankintoihin.Usean avunantajan tukeman hankkeen rahallinen arvo on 418 miljoonaa dollaria vuosina 2008–2017.