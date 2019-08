Brexit pakottaa Britanniassa asuvat EU-kansalaiset rekisteröitymään, mutta suomalaiset ovat selvästi muita haluttomampia: ”Suomalaiseen tyyliin ei kuulu panikoitua”

Ulkomaat

Brexit pakottaa Britanniassa asuvat EU-kansalaiset rekisteröitymään, mutta suomalaiset ovat selvästi muita hal

Lontoo

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mattila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määrällisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rekisteröitymään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexitin

Amerikkalaisessa

Rekisteröitymisen

Rekisteröitymistään

Alun perin

Piispanen