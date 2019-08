Ulkomaat

Kashmirin ulkona­liikkumiskiellon kerrotaan höllenevän torstain jälkeen

Ulkonaliikkumiskielto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intia

Turvatoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intian