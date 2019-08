Ulkomaat

Tutkimusryhmä löysi mikromuovia Arktiksen jäästä: ”Kuin isku vasten kasvoja”

”Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

http://youtube.com/watch?v=UQyL50L00Mg

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Noin 60