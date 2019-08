”Hollywood-Viiltäjänä” tunnettu murhaaja tuomittiin Yhdysvalloissa, yksi oikeudessa todistaneista oli näyttelijä Ashton Kutcher

Ulkomaat

”Hollywood-Viiltäjänä” tunnettu murhaaja tuomittiin Yhdysvalloissa, yksi oikeudessa todistaneista oli näytteli

Lempinimellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Los Angelesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gargiulon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeuskäsittely

Kutcher

Todistajana

Kesäkuussa

Gargiulo