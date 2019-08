Ulkomaat

Trumpin hallinto pyörsi päätöksensä kiistanalaisten ”syanidipommien” käyttämisestä villieläinten tappamiseen

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ansojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy