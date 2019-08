Ulkomaat

Salaperäinen keuhko­sairaus yhdistettiin sähkö­tupakan käyttöön USA:ssa: etenkin teini-ikäisiä joutunut sairaa

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähkötupakan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minnesotan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy