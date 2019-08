Ulkomaat

Ainakin 20 loukkaantui hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä Afganistanissa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afgaanihäät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Odotukset