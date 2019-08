Ulkomaat

Britannia vei kansalaisuuden Isisin joukkoihin liittyneeltä ”Jihadi-Jackilta”

Britannia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lettsillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brittilehdistön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuussa