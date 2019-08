Ulkomaat

Gran Canarialla syttyi jälleen maastopalo, ihmisiä evakuoidaan liekkien tieltä

Espanjalle

kuuluvalla Gran Canarian saarella on syttynyt jälleen maastopalo, ja viranomaisten on määrä evakuoida ihmisiä liekkien tieltä.Palomiehet saivat vain viisi päivää aiemmin hallintaan saaren pääkaupungin Las Palmasin lähellä riehuneen maastopalon. Liekit polttivat tuolloin 1 500 hehtaaria maastoa ja ajoivat jopa tuhat saarelaista kodeistaan.Saarineuvosto kertoi lauantai-iltana evakuoineensa ihmisiä saaren keskiosassa sijaitsevalta Cruz de Tejedan alueelta ja läheisestä luksushotellista.Gran Canarian palomiesten mukaan helikoptereita on lähetetty syttyneelle alueelle. He kertoivat tiedotteessa, ettei tulipalo näytä lainkaan hyvältä. Helteinen keli vaikeuttaa sammuttajien työtä.