Ulkomaat

Romahtava jäätikkö työnsi vesimassat melojien päälle Alaskassa: ”Me selvisimme, mutta se oli järjetöntä”

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alaskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alaska kuuluu