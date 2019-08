Ulkomaat

Unkarin rooli Saksojen yhdistäjänä antoi Merkelille ja Orbánille tilaisuuden kiittää toisiaan

Sopron

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sopronissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näkyvin