Ulkomaat

Finnair ohjeisti hongkongilaista miehistöään pitämään työn ja politiikan erillään

Hongkongin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnairin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnair

Alkuperäiset

Hongkongissa