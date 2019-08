Ensin tulevat sotilaat, sitten katkeaa internet: Netin pimentäminen yleistyy vallan välineenä, ja hälyttävä esimerkki nähtiin juuri Kashmirissa

Ulkomaat

Ensin tulevat sotilaat, sitten katkeaa internet: Netin pimentäminen yleistyy vallan välineenä, ja hälyttävä es

Ensin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nettipimennon

Intia

Suosittu

Verkon

Kommunikaatiokatkoksen