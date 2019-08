Ulkomaat

Ydinohjus­kieltosopimuksen aiemmin tänä vuonna hylännyt Yhdysvallat testasi keski­pitkän matkan ohjusta

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy