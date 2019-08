Ulkomaat

Ryhmä hong­kongilaisia aktivisteja osti viestinsä lehtiin ympäri maailmaa

ilmestyi tiistaina hieman tavallisesta poikkeava ilmoitus: sivun kokoisessa mainoksessa hongkongilaisryhmä FreedomHKG pyysi suomalaisilta tukea hongkongilaisille Hongkongin hallitusta vastaan.Sama ilmoitus on nähty tai nähdään tällä viikolla eri muodoissa 20 eri lehdessä 14 maassa, esimerkiksi yhdysvaltalaisessa New York Timesissa, ranskalaisessa Le Mondessa, saksalaisessa Frankfurter Allgemeine Zeitungissa ja ruotsalaisessa Dagens Nyheterissä.Ilmoituksessa kerrotaan Hongkongin mielenosoituksissa kasvavasta poliisien väkivallasta ja pyydetään kunkin maan kansalaisia olemaan yhteydessä maansa johtoon, jotta he loisivat kansainvälistä painetta Hongkongin ja Kiinan hallituksien suuntaan.taustalla on ryhmä hongkongilaisia Hongkongissa ja maailmalla, kertoo ryhmän Suomessa asuva edustaja HS:lle. Hän esiintyy nimettömänä, koska ryhmä pelkää jälkiseurauksia.”Rakastamme Hongkongia ja välitämme sen kohtalosta”, edustaja kertoo.”Emme tunne toisiamme ollenkaan. Tapasimme Redditin kaltaisella foorumilla nimeltä Llhkg ja Telegramissa, ja tavoitteemme oli saada viestimme lehtiin ympäri maailmaa.”Telegram on viestipalvelu, jossa käyttäjät voivat salata viestinsä.mainoksiin on ryhmän edustajan mukaan kerätty joukkorahoituskampanjan avulla. Kampanja käynnistettiin viime viikon maanantaina, ja tavoitteeksi asetettiin miljoona Yhdysvaltojen dollaria. Neljässä tunnissa rahaa oli kertynyt jo 1,8 miljoonaa dollaria eli noin 1,6 miljoonaa euroa.”Käytännössä kaikki on tehty viikon sisällä”, edustaja sanoo.Mainoksia ilmestyy vielä useita ainakin brittiläisissä lehdissä, mutta ryhmä ei halua paljastaa etukäteen, missä. Lisäksi ryhmä suunnittelee kampanjoita sosiaalisessa mediassa.Ryhmällä ei ole johtajaa, vaan toiminta perustuu yhteisille arvoille ja tavoitteille, edustaja kertoo. Osa ryhmän jäsenistä oli mukana toteuttamassa myös toista mainoskampanjaa kesäkuussa G20-kokouksen aikaan. Tuolloin ryhmä keräsi joukkorahoituksella noin 800 000 yhdysvaltojen dollaria.”Tavoitteemme on lisätä kansainvälisesti tietoutta Hongkongin mielenosoituksista ja vastustaa poliisiväkivaltaa.”onko mainoksilla todella ollut vaikutusta, on vaikea mitata, edustaja sanoo. Ryhmä on kuitenkin seurannut ilolla, kuinka Hongkong pysyy uutisotsikoissa ympäri maailmaa.”On ihme, etteivät mielenosoittajat ole väsyneet ja että kansainvälinen media tulee yhä paikalle.”