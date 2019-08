Ulkomaat

Yli 100 loukkaantui useissa pommi-iskuissa Afganistanissa kesken itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien

120 ihmistä on loukkaantunut pommi-iskuissa Afganistanin itäpuolella sijaitsevassa Jalalabadin kaupungissa, uutistoimisto Reuters kertoo.Maanantaina eri puolilla Jalalabadia räjähti yhteensä 14 pommia. Pommit oli sijoiteltu toreille sekä kauppojen ja ravintoloiden eteen.Viranomaisten mukaan kukaan ei kuollut iskuissa.Kaupungilla oli maanantaina vilkasta, koska Afganistanissa vietettiin 100-vuotisen maan itsenäisyyspäivää. Ainakin 20 iskussa loukkaantuneista oli lapsia, brittilehti The Guardian kertoo.ryhmä ei ole vielä ottanut iskua nimiinsä, mutta sekä jihadistijärjestö Isis ja ääri-islamistinen Taleban toimivat Pakistanin vastaisen rajan tuntumissa.Lauantaina 63 kuoli ja lähes 200 loukkaantui, kun Isis teki itsemurhaiskun Kabulissa järjestettyihin hääjuhliin.Yhdysvallat ja Taleban neuvottelevat parhaillaan sopimuksesta, jonka tarkoituksena on saada aikaan aselepo, Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen maasta ja saattaa Taleban ja Afganistanin hallinto yhteiseen neuvottelupöytään.