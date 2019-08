Ulkomaat

Brasilian suurin kaupunki pimeni keskellä päivää, syynä Amazonin ennätykselliset metsäpalot

Metsäpaloista

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

INPE

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bolsonaro

Metsäpalot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy