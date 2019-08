Miehet yrittivät varastaa pankkiautomaatin kaivinkoneella Irlannissa, vastaavia tapauksia ollut tänä vuonna useita

Ulkomaat

Miehet yrittivät varastaa pankkiautomaatin kaivinkoneella Irlannissa, vastaavia tapauksia ollut tänä vuonna us

Irlantilaispoliisit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/GardaTraffic/status/1164083152215826433

Koko