Kiina vahvisti: Liki kaksi viikkoa kadonneena ollut brittikonsulaatin työntekijä on pidätettynä Manner-Kiinassa

Ulkomaat

Kiina vahvisti: Liki kaksi viikkoa kadonneena ollut brittikonsulaatin työntekijä on pidätettynä Manner-Kiinass

Peking

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Julkisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongissa