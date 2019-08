Ulkomaat

Kommentti: Putinin kommentti Ukrainasta on merkittävä, koska se on lyhyt ja siinä on sisältöä vähän

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinistön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meneillään

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006211223.html