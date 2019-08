Ulkomaat

Tuhannet päässeet palaamaan koteihinsa Gran Canarialla raivonneen maastopalon jäljiltä

Gran Canarian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy