Ulkomaat

Saksassa luettiin tuomio Chemnitzin puukotuksesta, joka vuosi sitten laukaisi väki­valtaisia mielen­osoituksia

Saksalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chemnitzin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AfD

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumat