Itä-Ukrainan sota on jatkunut yli viisi vuotta ja nyt ilmassa on sovun merkkejä – ”Jotakin on meneillään mutta emme tiedä mitä” Moskova on jakanut kymmeniä tuhansia Venäjän passeja Donetskin ja Luhanskin alueiden asukkaille, mutta tutkija ei usko sopuisten puheiden tai Ukrainan presidentin vaihtumisen merkitsevän juuri mitään.