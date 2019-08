AfD-puolueen suosio ja turvapaikanhakijan tekemä puukotus kiristävät yhä tunteita Saksassa: kymmenettuhannet kerääntyivät vastustamaan äärioikeistoa

Ulkomaat

AfD-puolueen suosio ja turvapaikanhakijan tekemä puukotus kiristävät yhä tunteita Saksassa: kymmenettuhannet k

Dresden

Rasismin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chemnitzin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksille,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AfD

AfD:n

Dresdenin

Perinteiset

AfD:n