Ulkomaat

Euroopan ”viime vuosi­kymmenien suurin työaika­kokeilu” jäi torsoksi – Mitä tapahtui Ranskan 35 tunnin työviik

Ranskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei hääppöinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työaikojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskan

35 tunnin

Ranskan