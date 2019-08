Ulkomaat

Sotilaat aloittivat Brasilian metsäpalojen sammuttamisen

Sotilaat ja suuret Hercules C-130 -sammutuskoneet aloittivat sunnuntaina Brasilian metsäpalojen tukahduttamisen. Paloja sammuttamaan on lähetetty yli 43 000 sotilasta, joilla riittää töitä, sillä maassa syttyi perjantain ja lauantain välillä satoja uusia metsäpaloja.



Tuoreiden laskelmien mukaan Brasiliassa on tänä vuonna syttynyt jo liki 80 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on syttynyt tai sytytetty Amazonin alueella.



Kansainvälinen yhteisö on vaatinut kovin sanoin Brasiliaa aloittamaan nopeasti palojen sammuttamisen ja estämään uusien sytyttämisen. Metsäpalot ovat olleet keskeisesti esillä myös Ranskassa käynnissä olevassa G7-kokouksessa, missä teollisuusmaiden johtajien odotetaan kertovan konkreettisista toimista, joilla Brasiliaa pyritään painostamaan.