Israel iski väitetysti kolmeen maahan: Se myöntää ilmaiskun Syyriassa mutta ei lennokkeja Libanonissa ja Irakissa

Ulkomaat

Israel iski väitetysti kolmeen maahan: Se myöntää ilmaiskun Syyriassa mutta ei lennokkeja Libanonissa ja Iraki

Israel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hizbollah

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Libanonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsi-Irakissa