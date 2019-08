Ilmastoaktivisti Greta Thunbergin merimatka hidastui kovan merenkäynnin takia, saapuminen New Yorkiin viivästyy

Ulkomaat

Ilmastoaktivisti Greta Thunbergin merimatka hidastui kovan merenkäynnin takia, saapuminen New Yorkiin viivästy

Ruotsalaisen

Thunberg

Thunberg