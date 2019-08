Ulkomaat

HS Tukholmassa: Porvoon ampumisesta epäillyt ovat kotoisin keski­luokkaiselta alueelta, nuoremman veljen osoit

TUKHOLMA

Porvoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johanneshovin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006217259.html

Nuoremman,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhempi

Tukholma

Ruotsalaisen

Gullmarsplania

Näin Porvoon poliisiampumisen tapahtumat etenivät:

Oikaisu 27.8. kello 14: Jutussa kirjoitettiin aiemmin, että tukholmalaisasunnossa on kirjoilla myös epäiltyjen äiti. HS ei kuitenkaan ole saanut vahvistusta sille, onko asunnossa asuva nainen veljesten äiti.