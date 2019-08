Münchenin lentokenttä evakuoitiin tiistaina, koska matkustaja käytti hätäuloskäyntiä – Myös lentoja Suomeen peruttu

Ulkomaat

lentokenttä Saksassa jouduttiin evakuoimaan tiistaina, kun poliisi etsi hätäuloskäyntiä käyttänyttä matkustajaa. Tapauksen vuoksi noin 130 lentoa peruttiin, kertoo uutistoimisto Reuters.Poliisi sulki etsintöjen ajaksi lähtöselvityksen ja määräsi jo turvatarkastuksen läpäisseet ihmiset ulos lentokentältä.Hätäuloskäyntiä käyttänyt henkilö on espanjalainen mies, joka löytyi myöhemmin lentokentän ykkösterminaalista. Sinne hän oli siirtynyt kakkosterminaalista vahingossa hätäuloskäynnin kautta.Lentokentän lähtöselvitys oli kaikkiaan kiinni neljä tuntia tiistaina. Tapauksen vuoksi lennot ovat myöhässä koko tiistain ajan, lentokenttä tiedotti.vaikuttaa myös lentoihin Münchenista Suomeen. Puoli kolmen aikaan Helsinki-Vantaalle saapuvaksi suunniteltu lento on peruttu, samoin klo 18.35 saapuva lento. Kello 15.35 saapuva lento on myöhässä noin puoli tuntia.Helsinki-Vantaalta Müncheniin lähtevistä lennoista yksi, kello 19.20 lähtevä lento, on peruttu.