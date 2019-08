Ulkomaat

Saksassa etsitään myrkyllistä käärmettä, neljä rakennusta evakuoitu

Hernen kaupungissa etsitään omistajaltaan karannutta myrkyllistä monokkelikobraa, kertovat uutistoimistot AFP ja AP.Noin metrin mittainen käärme karkasi omistajaltaan sunnuntaina ja on yhä karkuteillä. Neljä rakennusta on evakuoitu alueella, jossa käärme viimeksi nähtiin. Lisäksi naapuruston asukkaita on ohjeistettu pitämään ovat ja ikkunat kiinni.AP:n mukaan käärme nähtiin viimeksi sen omistajan asunnon käytävässä sunnuntaiaamuna.Käärmeen luonnollinen elinympäristö sijaitsee Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Monokkelikobra on yksi Thaimaan vaarallisimmista käärmeistä, ja sen purema voi tappaa noin tunnissa.viranomaisten mukaan rakennukset pysyvät evakuoituina ja käärmeen etsintää jatketaan.”Ymmärrämme, ettei tämä ole mukavaa asukkaille, mutta turvallisuuden on oltava etusijalla”, kaupungin tiedottaja kommentoi.”Oletamme, että käärme on yhä rakennuksessa, jossa sen omistaja asuu”, hän lisäsi.Monokkelikobraa on muun muassa yritetty jäljittää levittämällä jauhoa rakennukseen siinä toivossa, että sen jälkiä voitaisiin seurata. Lisäksi viranomaiset ovat ansoittaneet lattioita kaksipuolisella teipillä, joka voisi pysäyttää käärmeen.Kaupungin tiedottaja kehottaa paikallisia pysymään valppaana ja mikäli mahdollista, välttämään kävelemistä pitkässä ruohikossa tai tiheässä kasvillisuudessa.Käärmeen omistajalta on takavarikoitu parikymmentä käärmettä sen jälkeen, kun monokkelikobra ilmoitettiin karanneeksi.