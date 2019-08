Pastori Gábor Iványi vihki Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ja kastoi tämän lapset. Sitten tuli välirikko: ”Ehkä hän oli sellainen aina, mutta en huomannut sitä”

Ulkomaat

Pastori Gábor Iványi vihki Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ja kastoi tämän lapset. Sitten tuli välirikko:

Budapest.

Taidamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun kommunismi

Iványin

Iványi

Iványi

Uskonnollisten