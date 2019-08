Ulkomaat

Tšetšenialainen turvapaikan­hakija ammuttiin Berliinissä, epäilyt Venäjän osallisuudesta heräsivät

Saksassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaiselle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/GStABerlin/status/1165317212191805440

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Georgialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy