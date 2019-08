Ulkomaat

Japanissa määrättiin 240 000 ihmistä evakuoitavaksi tulvien tieltä

Japanilaisviranomaiset

Evakuointimääräys

ovat kehottaneet 240 000 ihmistä evakuoitumaan tulvien ja maanvyöryjen vaaran vuoksi maan lounaisosissa sijaitsevalla Kyūshūn saarella, kertovat uutistoimistot.Evakuointikehotus koskee asukkaita Fukuokan, Nagasakin ja Sagan prefektuureissa, kertoo uutistoimisto Reuters paikallisen uutislähteen perusteella.Lisäksi lievemmät toimenpidekehotukset evakuoinneista koskevat lähes miljoonaa muuta ihmistä.Maata piinaavissa rankkasateissa on uutistoimisto AFP:n mukaan kuollut yksi ihminen. Tulvan mukanaan viemä mies löytyi kuolleena autostaan keskiviikkona Sagan prefektuurissa.tehtiin sen jälkeen, kun Japanin ilmatieteen laitos antoi korkeimman mahdollisen katastrofivaroituksen useisiin osiin maan eteläisimmällä pääsaarella. Alue kärsii Reutersin mukaan harvinaisesta sademäärästä. Sagan prefektuurissa sadetta on tullut tunnissa joillakin alueilla noin 100 millimetriä tunnissa.Evakuointimääräys on paikallisten viranomaisten antama. Sitä ei ole pakollista noudattaa, vaikka viranomaiset siihen kehottavatkin.Tulvien vuoksi on myös jouduttu sulkemaan teitä. Ne ovat aiheuttaneet ongelmia myös joukkoliikenteelle.Viime vuonna rankkasateissa kuoli yli 200 ihmistä Japanin länsiosissa. Osaan kuolemista pidettiin syynä sitä, että evakuointikehotus oli tullut liian myöhään, eivätkä ihmiset myöskään noudattaneet kehotuksia.