Ulkomaat

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on saapunut New Yorkiin parin viikon purjehduksen jälkeen

Nuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006217651.html

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1166621693017776128

Thunberg