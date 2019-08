Ulkomaat

Floridaan julistettiin hätätila hurrikaaniksi yltyneen Dorianin takia

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hurrikaanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dorianin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutiskanava