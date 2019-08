Ulkomaat

Kiina teki Hongkongista ongelman itselleen

Kiina

Britannia

Nyt Kiinalla

kuohuu. Kansalaiset osoittavat mieltään ja arvostelevat vallanpitäjiä. Tätä tapahtuu joka päivä, itse asiassa sadoissa protesteissa päivittäin. Ja tätä on jatkunut vuosikausia, ainakin läpi tähänastisen 2000-luvun, jolta tilastoja on pidetty.Näistä kymmenistätuhansista mielenosoituksista vain hyvin pieni osa päätyy koskaan uutisiin Kiinassa tai muualla maailmassa. Ne ovat yleensä pieniä, paikallisia ja keskittyvät jonkin tietyn alueen ongelmiin. On maakiistoja, saasteongelmia, korruptoituneita virkamiehiä.Sen sijaan siitä on aikaa, kun on koko Kiinan valtajärjestelmä, eli kommunistisen puolueen yksinvalta, on avoimesti haastettu. Edellisen kerran näin tapahtui laajemmin 30 vuotta sitten keväällä 1989 Pekingin Taivaallisen rauhan aukion (Tiananmen) mielenosoituksissa.Kunnes tänä kesänä puhkesi suurprotesti Hongkongissa – erillishallintoalueella, jossa Kiinan kommunistipuolueen valta on kaikista Kiinan kaupungeista vähäisin.valtasi Hongkongin sataman ensimmäisessä oopiumsodassa vuonna 1841. Valtaus oli epäreilu, eikä Kiina unohtanut nöyryytystä. Hyvityksen Kiina uskoi saaneensa vasta vuonna 1997, kun Hongkong palasi sen hallinnon alaisuuteen.Noin 150 vuotta Britannian siirtomaakaupunkina ei ollut Hongkongille varsinaista vapauden aikaa, mutta perinnöksi jäi enimmäkseen demokraattinen hallintomalli. Virallisesti Kiina hyväksyi tämän. Hongkong liitettiin Kiinaan periaatteella ”yksi maa, kaksi järjestelmää.”Kiina kertoi itselleen – ja uskoi – tarinaa, jonka mukaan Hongkong palasi omiensa joukkoon kiinalaiseen perheeseen.Se oli alusta asti vain osin totta. Useimmat hongkongilaiset olivat toki etnisesti kiinalaisia, mutta heille oli jo kehittynyt oma identiteetti. He tunsivat itsensä hongkongilaisiksi.Ja he pitivät mahdollisuudesta äänestää, seurata uutisia vapaasta mediasta, surffailla internetissä mille vain sivulle ja saada kiistansa ratkaistua oikeuslaitoksessa, joka noudattaa lakia eikä puoluekäskyjä. Kaikki nämä erottavat Hongkongin kommunistipuolueen hallitsemasta Manner-Kiinasta.Mutta koko 2000-luvun Kiina on pikku hiljaa nakertanut Hongkongin vapauksia. Se on ottanut otteeseensa politiikkaa, taloutta, mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa.Hongkong on protestoinut koko ajan. Kansa on marssinut kaduilla vuodesta toiseen. Välittömät syyt ovat vaihdelleet, mutta perusviesti Kiinalle on ollut sama: näpit irti meidän vapauksistamme.Niinpä ristiriidat Hongkongissa ovat kärjistyneet. Kiina on tavallaan ampunut itseään jalkaan. Yhteenottoon ei ole varsinaisesti aihetta.Kiina voisi hyvin antaa Hongkongin antaa olla sellainen kuin se on: avoin, kansainvälinen, moniääninen. Hongkongissa on seitsemän miljoonaa asukasta, Manner-Kiinassa 1 300 miljoonaa. Hongkong on toki kokoaan suurempi rahoitus- ja kauppakeskuksena, mutta ei siitä koko Kiinan poliittisen järjestelmän kaatajaksi ole.Kiina voisi ottaa rennosti. Mutta kommunistinen puolue ei voi mitään itselleen. Se uskoo autoritaarisuuteen. Siinä yksilö on alamainen, johon ei voi luottaa. On kontrolloitava.Ei voi olla kahta järjestelmää, kun on vain yksi puolue.on Hongkongissa pitkälti itse aiheutettu ongelma. Hongkongin protestit ovat nyt pisin ja näkyvin kansannousu kommunistipuoluetta vastaan sitten Taivaallisen rauhan mielenosoituksen.Tilanne voi kääntyä vielä pahemmaksi. Pelko laajemmasta väkivallasta on todellinen.Mutta vaikka niin ei kävisi, mielenosoitukset ovat jo muuttaneet Hongkongia pysyvästi. Protesteista on tullut nuorille hongkongilaisille sukupolvikokemus, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä sukupolvi ei tule antamaan Kiinalle yhtään periksi.