Ulkomaat

Miljoonat ihmiset saattavat jäädä lauantaina ilman kotimaata: Assam laati listan osa­valtion intialaisista, ja

Intiassa

Levottomuuksien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

33 miljoonan

Assamin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy